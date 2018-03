Gerade erst stolzierte Kendall Jenner (21) in Dessous und mit den heißersehnten Engelsflügeln über den Victoria's Secret-Catwalk, schon konnte sie einen neuen Coup an Land ziehen, mit dem sie den Herren der Schöpfung ordentlich den Kopf verdreht. Das hübsche Model ist im Adventskalender des Love Magazines zu sehen und hat sich dafür mal wieder ihrer lästigen Kleidung entledigt. Aber wer hätte geahnt, dass sich darunter ein solcher Knackpo versteckt?

Dass Kendall Jenner in Sachen Kehrseite mit mehr als guten Genen gesegnet ist, dürfte mit einem Blick auf ihre Schwestern Kim Kardashian (36) und Kylie Jenner (19) bewiesen sein. Beide sind für ihre prallen Kurven bekannt und setzen diese stets mit Bedacht in Szene. Nun zieht auch die Zweitjüngste des Clans nach und präsentiert ihre Prachtfigur samt knackigem Hinterteil in Kurzclips für den Adventskalender des "Love Magazines". Und ihren Fans genehmigt sie mithilfe eines Boomerang-Videos vom Set des Shootings einen besonders intimen Blick auf ihren Po! Nur mit einer Bomberjacke und schwarzen Dessous bekleidet tänzelt die Brünette auf und ab, streckt dabei ihre vier Buchstaben in die Kamera.

Aus dem süßen und zurückhaltenden Mädchen wird nach und nach eine verruchte, junge Frau mit ordentlich Sexappeal. Kein Wunder, dass Kenny so auf der Erfolgswelle schwebt!

Pascal Le Segretain / Getty Images Kendall Jenner bei der "Victoria's Secret"-Fashionshow 2016

Getty Images Kendall Jenner bei "Victoria's Secret"

C.Smith/WENN.com Model Kendall Jenner während der "Victoria's Secret"-Show 2016



