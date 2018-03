Wer gedacht hat, dass es nach der Trennung von Sarah (24) und Pietro (24) ruhiger um die Lombardis wird, der hat sich geirrt. Im Gegenteil: Rapper Farid Bang (30) kommt seit dem Ehe-Aus erst so richtig in Fahrt. Insbesondere in den letzten Tagen hat der 30-Jährige eine Menge Spaß daran, die Eltern des kleinen Alessio (1) aufs Korn zu nehmen. Während seine Follower seinen Humor teilen, findet Sarahs Mutter, Sonja Strano es gar nicht zum Lachen, welche Scherze sich der Rapper über ihren Enkel erlaubt und droht ihm öffentlich. Doch Farid wäre nicht Farid, wenn er das einfach auf sich sitzen lassen würde.

Mit Facebook-Sprüchen wie "Alessio bleib stark mein kleiner Freund, ich liebe dich" begann der Bang-Strano-Fight. Oma Sonja verteidigte ihr Enkelchen daraufhin wie eine Löwin: "Ich hoffe mal Farid, das ist gerade nicht dein Ernst. Ich glaube ja nicht, dass du das nötig hast, meinen Enkel hier durch den Dreck zu ziehen. [...] Ich würde es lassen, Kleiner! Dass du dich kein bisschen schämst. Echt arm!" Und nun äußert sich auch der selbsternannte MILF-Liebhaber zu seinen Alessio-Liebesbekundungen: "Liebe Sonja, ich ziehe ihn nicht durch den Dreck und bin jetzt wirklich beruhigt, wo du mir schreibst, dass es ihm gut geht. Bin echt erleichtert. Schämen muss ich mich ja für nichts und ich merke schon, du hast von meiner Vorliebe für Mütter gehört. Sowas spricht sich anscheinend auch im Kegelclub herum!" Sonderlich ernst scheint der Rapper Sonjas Drohung nicht zu nehmen.

Hintergrund des Zoffs: Das einstige DSDS-Traumpaar lässt seit seiner Trennung kaum einen Tag verstreichen, an dem es nicht betont, dass das Wohl seines einjährigen Sohnes an erster Stelle steht. Der Hashtag "Alles für Alessio" hat sich seitdem in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer verbreitet – unter anderem Dank Farid.

Facebook / Sarah Lombardi Sonja Strano und Sarah Lombardi

Facebook/ Farid Bang Farid Bang

Facebook / Sarah Lombardi Die Sänger Sarah und Pietro mit Sohn Alessio



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de