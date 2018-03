Huch! SO hat man Christina Milian (35) garantiert noch nicht gesehen. Ihre Reize weiß die schöne Brünette zwar schon immer bestens einzusetzen, doch in der Vergangenheit beschränkte sich ihre sexy Outfit-Wahl auf reichlich Ausschnitt und einen figurbetonten Schnitt. Beim roten Teppich des #CurveYourReality-Launch in New York City wagte sie allerdings einen ganz besonderen Schritt. Dort präsentierte sie sich jetzt nämlich heißer und freizügiger denn je und zog damit die Blicke der Paparazzi ganz auf sich.

Eigentlich sollte es bei dem Event in der Weltmetropole um etwas ganz anderes gehen, doch der Ex-Disney-Star verwandelte die Veranstaltung kurzerhand in eine Christina-Show. In einem blauen Netz-Dress stolzierte die Sängerin über den roten Teppich, ließ keine Gelegenheit aus, um den männlichen Anwesenden ordentlich den Kopf zu verdrehen.

Und genauen Betrachtern dürfte sogar ein schlüpfriges Detail aufgefallen sein: Statt BH hatte Chrissy nämlich lediglich Nippel-Pasties angelegt, die das Nötigste ihrer Oberweite versteckten! Doch damit nicht genug: Statt 08/15-Unterhose trug sie zudem einen Oversize-String! Was sie wohl zu diesem heißen Auftritt bewogen hat?

Cindy Ord / Getty Images Christina Milian in einem Netz-Dress auf dem Red Carpet

Cindy Ord / Getty Images Christina Milian beim #CurveYourReality-Kampagnen-Launch in NYC

Cindy Ord / Getty Images Christina Milian bei einem Event in New York City



