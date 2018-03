"Und ich brech' aus, spring ins kalte Wasser, spüre, wie der Puls in meinen Adern wieder bebt", diese emotionalen Worte singt Moritz Garth (21) in seinem eingängigen neuen Song "Kaltes Wasser". Jetzt gibt es passend dazu das erste offizielle Musikvideo des YouTube-Stars – und das ist wirklich gelungen. Die harte Arbeit hat sich zweifellos gelohnt.

"Der Dreh war mega, das hat so Bock gemacht. Das waren zwei Drehtage komplett voller Arbeit, und es war echt anstrengend", erzählt Moritz im Promiflash-Interview bei der Christmas Edition der Glow Beauty Convention in Berlin. Im Clip sieht man den Musiker auf den Straßen und über den Dächern Berlins sowie in faszinierenden Unterwasserszenen – logisch, dass man so ein Video nicht ohne Schweiß, Tränen und harte Arbeit in den Kasten bekommt: "Wir haben uns den Arsch abgefroren auf dem Dach über Berlin. Und dann noch unter Wasser, stellenweise 20 Minuten am Stück mit Sauerstoffmaske. Und es war auch eine coole Erfahrung, das Tauchen zu lernen."

Wirklich nicht ohne, so ein Video gerade mal in zwei Tagen hinzubekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, oder?! Teilt uns eure Meinung in der Umfrage mit.

Hier im Clip bekommt ihr noch mehr Informationen zum Schnuckelsänger Moritz Garth:

YouTube / MoritzGarthTV Moritz Garth Single-Cover

Instagram / moritzgarth Moritz Garth beim Musizieren

Instagram / moritzgarth Moritz Garth im Studio

