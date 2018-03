2017 kommt Die Bachelorette zurück ins Fernsehen, das wurde am Montag bekannt. Zahlreiche Zuschauer freuen sich schon jetzt auf das große Liebesspektakel und sind nicht nur sehr gespannt, wer die neue Rosenverteilerin werden wird, sondern auch, was für tolle Kandidaten es geben wird. Da lohnt sich doch schon einmal ein Blick in die Vergangenheit: Welche Teilnehmer der Kuppel-Show bleiben unvergesslich?

Aus der ersten Staffel ist den meisten wohl nur noch Monica Ivancan (39) bekannt. Sie suchte 2004 tatsächlich als erste Frau in Deutschland unter 25 Männern ihren Rosenkavalier aus. 2014 gab es dann zehn Jahre später endlich eine neue Staffel. Die schöne Anna Hofbauer (28) wollte die große Liebe finden und fand sie in Marvin Albrecht (28)auch. Die beiden sind bis jetzt ein Paar und allein deswegen ist Marvin auch heute noch vielen bekannt. Seine Liebe zu Anna war von Anfang an aufrichtig und tief.

Ein weiterer Kandidat aus derselben Staffel ist Aurelio. Der einsame Wolf nahm nach seinem spektakulären Auftritt in der RTL-Sendung auch noch im Dschungelcamp teil. Durch seine ganz eigene Art bot er einen hohen Unterhaltungswert.

Doch auch die letzte Staffel aus dem Jahr 2015 brachte einige tolle Kadidaten hervor. Philipp Stehler zum Beispiel. Er spielt aktuell in der Serie "Sterne von Berlin" auf RTL 2 mit.

Welche Kandidaten noch einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, erfahrt ihr im Clip.

RTL/Armanda Claro Anna Hofbauer und Marvin Albrecht bei ihrem ersten Aufeinandertreffen

RTL / Stefan Gregorowius "Die Bachelorette"-Kandidat Aurelio

RTL/ Stefan Gregorowius Philipp Stehler als Kandidat bei "Die Bachelorette"



