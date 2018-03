Mit nur einem Post wurde Jenny Schmelzer (29) jetzt über Nacht zur coolsten Spielerfrau des Landes. Die Frau von BVB-Kapitän Marcel Schmelzer teilte am Samstag vor dem Spiel ein Bild, das sie mit einem Bier und ganz leger mit Mütze und Schal zeigt. Durch den Hashtag "Frühstücksbier" zeigt sie allen, dass sie sich im Zug zum Match erst mal ein kühles Blondes gönnt – und ihre Followern feiern sie dafür!

Auf Instagram sind unzählige Lobeshymnen auf die hübsche Blondine zu finden. Ihre Fans sind eindeutig der Meinung: Jenny ist einfach die Coolste! "So soll es sein. Es gibt eben auch die normale Frau an der Seite eines Spielers", "Dass es noch sympathische Spielerfrauen gibt, die nicht die Klischees bedienen, tolle Aktion" und "Ihre Bodenständigkeit wird nur durch ihre Attraktivität übertroffen" lauten nur drei der vielen Kommentare. Und auch die Promiflash-Leser sind sich einig! In einer Umfrage wurde gefragt, welchen Typ Spielerfrau die Leser bevorzugen – und dieses Ergebnis ist mehr als eindeutig! 93,9% finden, dass bodenständige, kumpelhafte Frauen einfach viel sympathischer sind, 6,1% sind hingegen der Meinung, dass die Damen in erster Linie heiß sein müssen.

Scheint, als gibt es mit der Bier trinkenden Jenny Schmelzer nun eine neue, coole Spielerfrauen-Generation!

Jenny Schmelzer, Facebook Jenny und Marcel Schmelzer

Instagram / jenny_schmelzer Jenny und Marcel Schmelzer in Miami

Instagram / jenny_schmelzer Jenny Schmelzer, Spielerfrau



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de