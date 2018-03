Martina Stoessel (19) ist kaum wiederzuerkennen! In ihrem neuen Musikvideo legt sie nicht nur sexy Dance-Moves hin, sie zeigt sich auch freizügiger denn je! Tritt der "Violetta"-Star etwa in Miley Cyrus (24)' Fußstapfen?!

Martina läutet mit ihrem heißen Clip zu "Got Me Started" eine neue Ära ein. Während sie sich in ihrer Disney-Serie, die sie weltbekannt gemacht hat, züchtig zeigt, dreht sie im Musikvideo ordentlich auf. Bauchfrei, im Bustier mit Wallemähne und im kurzen Rock – die 19-Jährige präsentiert unterschiedliche Styles und schwingt gleichzeitig ordentlich die Hüften.

Neben der Freude über den heißen Clip stellt sich allerdings auch die Frage nach einem Imagewandel. Ist das beabsichtigt? Möchte Martina es wie Ex-Disney-Kollegin Miley Cyrus machen? Die erlangte schließlich als süße Hannah Monatana Ruhm und startete später eine echte Nackt-Offensive. Auf ihren sozialen Medien wimmelt es nur so vor pikanten Aufnahmen. Wie denkt ihr über das Ganze? Stimmt im Voting darüber ab!

Disney Channel Cast von "Violetta"

Pascal Le Segretain / Getty Images Martina Stoessel bei den 18. NRJ Music Awards im Palais des Festivals in Cannes

WENN Die Stars von "Violetta"

Glaubt ihr, dass Martina denselben Weg gehen wird wie Miley? 169 Stimmen 46 Ja 123 Nein



