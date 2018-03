Saskias (24) älterer Bruder hat genug! Am 3. Dezember schockte Ex-Playmate Saskia Atzerodt ihre Fan-Gemeinde, als sie mit einem Instagram-Post ihre Trauer über den Tod ihres jüngeren Bruders Nico ausdrückte. Doch als sei dieses Familiendrama noch nicht tragisch genug – jetzt erhebt Saskias älterer Bruder Jean-Pierre schwere Vorwürfe gegen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und packt vor laufender Promiflash-Kamera aus.

Nachdem Jean-Pierre zunächst telefonisch Stellung gegen Saskia und seinen Stiefvater bezogen hatte, erklärte er sich zu einem Interview vor laufender Kamera bereit. Nur, indem er seine Version des Geschehenen darstelle, könne er beginnen, alles zu verarbeiten. Unter Tränen berichtete er von dem Telefonat mit Saskias Adoptivvater, in dem ihm Nicos Tod verschwiegen wurde: "Dann habe ich gesagt: 'Ich will nur eins wissen – Stimmt es, was man sagt, dass der Nico tot ist?' Hat er gesagt: 'Nein, stimmt nicht. Der sitzt im Gefängnis.' Und dann im Hintergrund die Saskia, die im Auto mitgesessen hat, hat dann gesagt: 'Wer erzählt denn so einen Scheiß?' Dann habe ich gesagt: 'Also stimmt das nicht und er sitzt im Gefängnis?' Ja, in dem Moment ist mir eigentlich ein Stein vom Herzen gefallen." Erst durch seine Nachforschung bei offiziellen Behörden erfuhr Jean-Pierre die schreckliche Wahrheit: Nico sitzt nicht im Gefängnis, sondern ist tatsächlich gestorben.

"In dem Moment ist für mich die Welt zusammengebrochen. Weil ich es gar nicht wahrhaben wollte", erzählte Saskias älterer Bruder fassungslos und wollte auch Saskias Behauptung, er habe jahrelang keinen Kontakt mehr zu ihr, Nico und ihrer Familie gehabt, nicht so stehen lassen: "Stimmt nicht. Ich habe meine Schwester – dieses Jahr war das noch – habe ich meine Schwester angebettelt, dass sie die Taufpatin von meinem Sohn ist." Mehr zum tragischen Familienstreit erfahrt ihr im Video.

