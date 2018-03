Pixee Fox (26) möchte aussehen wie eine Cartoon-Figur und nimmt dafür schlichtweg alles in Kauf. Als ihr der US-amerikanische Schönheitschirug Dr. Otto Placik von der Option eines echten Elfen-Looks berichtete, spitzte sie die Ohren besonders – um sie danach tatsächlich spitzen zu lassen. Nach einem mehrstündigen OP-Marathon hat Pixee jetzt nicht nur einen neuen Körper und ein neues Gesicht, sondern auch verkleinerte und angespitzte Elfenohren!

"Ich habe mir die Augenbrauen liften lassen, Fett-Injektionen in meiner Unterlippe. Ich habe mir das Fett hier absaugen lassen und hier habe ich meine Elfenohren", berichtet Pixee Fox in einer Snapchat-Geschichte, die sie direkt aus dem Krankenbett aufgenommen hat. Derzeit erholt sie sich in einer Beauty-Klinik von zahlreichen Eingriffen, die im Video oben noch einmal genauer beschrieben werden.

Die gebürtige Schwedin, die heute in den USA lebt, macht bereits seit einer ganzen Weile mit ihren umfangreichen Beautybehandlungen auf sich aufmerksam – zuletzt ließ sie sich farbige Implantate in die Augen einsetzen.

Instagram/drplacik Pixee Fox' "Elfenohr"

Cen / ActionPress Pixee Fox

Instagram / realbarbieandken Justin Jedlica und Pixee Fox



