Jetzt geht es vor den Traualtar! Nachdem sich Norman Langen (31) und seine Verena Anfang November schon standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben, schwören sie sich heute auch vor Gott die ewige Treue. Vor dem Kirchgang sind die beiden ganz schön aufgeregt, anschließend lassen sie aber ganz bestimmt ordentlich die Sau raus. Die Feier des DSDS-Stars und seiner Liebsten verspricht nämlich, außergewöhnlich zu werden.

"Wir haben ja eine Motto-Hochzeit. Unsere Hochzeit steht unter dem Motto 'Film und Fernsehen, Oscars'", offenbart Verena schon vor einiger Zeit im Promiflash-Interview. Der Grund für eine Feier mit TV-Thematik liegt für die Turteltäubchen auf der Hand, so erläutert der Schlagersänger weiter: "Darüber haben wir uns ja kennengelernt. Damals bei DSDS war sie ja noch Azubine bei der Produktionsfirma." Zuerst waren die zwei nur gute Freunde, verliebten sich später ineinander und sind jetzt ein strahlendes Ehepaar.

Zu welchem Hit sie ihren Hochzeitstanz präsentieren werden, lässt sich leicht vermuten – eines verraten die zwei jedenfalls: "Wir haben tatsächlich einen Song, der unser Song ist, und die meisten lachen darüber. Das ist nämlich 'My Life' von Justin Bieber." Wow, ein echter Partykracher also – dann kann ja gefeiert werden bis in die frühen Morgenstunden!

Nach der Hochzeit kann der Nachwuchs ja kommen. Was Norman dazu zu erzählen hat, könnt ihr euch hier im Clip anschauen:

Facebook / NormanLangen Norman Langen und Verena De-Haan mit ihren Familien bei ihrer Hochzeit

Ohlenbostel,Guido / ActionPress Norman Langen und Verena bei der José-Carreras-Gala in Berlin

WENN Norman Langen mit seiner Verlobten Verena De-Haan



