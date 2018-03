Wenn der Weihnachtsmann jetzt so aussieht, könnte auch 365 Tage im Jahr Xmas sein! Brock O'Hurn (25), bekannt als der heißeste Man-Bun der Welt, gibt dieses Jahr den Sexy Santa und heizt mächtig ein. Sein Werbespot für Trinkwasser ist schon nach wenigen Tagen der Renner auf YouTube!

Brock O'Hurns Video, das zeigt, wie er seine blonde Mähne zum Männer-Dutt bindet, verhalf ihm über Nacht zu weltweitem Ruhm. Seitdem beweist der Fitnesstrainer regelmäßig, dass er auch professionell vor der Kamera eine gute Figur macht. Das sieht auch die Trinkwassermarke "Icelandic Glacial" so und machte ihn zum Gesicht (und Körper) ihrer neuen Bewegtbild-Werbung. In dem Spot zur Weihnachtszeit lässt der 25-Jährige Muskeln spielen und sein Sixpack blitzen. Das bleibt nicht unbemerkt: Schon nach zwei Tagen hat das Video über 80.000 Views auf YouTube!

Wer von Brock trotzdem nicht genug bekommen kann, muss sich leider noch ein bisschen gedulden: Die US-amerikanische Serie "Too Close to Home", in der er eine wiederkehrende Rolle spielt, hat bisher in Deutschland noch keinen Ausstrahlungstermin erhalten. Dafür können sich Hardcore-Fans sein Weihnachtsvideo immer und immer wieder anschauen! Was haltet ihr vom heißesten Man-Bun der Welt? Würdet ihr euch freuen, wenn er die Geschenke bringt? Stimmt ab!

Instagram / brockohurn "Man-Bun" Brock O'Hurn

Instagram / brockohurn Personal Trainer Brock O'Hurn

Instagram / brockohurn Brock O'Hurn

Würdet ihr euch gerne von Brock beschenken lassen? 181 Stimmen 156 Ja, bitte! Er muss noch nicht mal ein Päckchen dabei haben... 25 Nein, danke, auf solche Muskeln stehe ich gar nicht!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de