Sie zählt zu den beliebtesten Gesichtern der RTL-Dailysoap Alles was zählt: Schauspielerin Julia Augustin (29). Seit 2006 spielt sie – mit kurzen Unterbrechungen – die quirlige Ärztin Vanessa Steinkamp. Gemeinsam mit Christoph-Darsteller Lars Korten verkörpern sie momentan das Traumpaar der Serie. Gekrönt wurde ihre Liebe vor wenigen Wochen mit der Geburt von Söhnchen Henry. Das Baby heißt eigentlich Nick und hat vor allem Serien-Mama Julia komplett verzaubert.

Seit Anfang November ist der Steinkamp-Spross nun im TV zu sehen. Und der kleine Nick mache sein Job sehr gut, wie die sympathische 29-Jährige gegenüber Promiflash schwärmend berichtet: "Also am Anfang hatte ich echt ein bisschen Bammel davor, auch vor der Geburt und so weiter, aber der Kleine ist einfach unglaublich niedlich. Da braucht man fast nicht mehr spielen, sondern einfach nur angucken und dann ist alles da. Er ist sehr, sehr süß!"

Nichtsdestotrotz ist der Mini-Schauspieler während der Dreharbeiten nie alleine: "Die Eltern sind immer mit dabei und er ist auch immer nur kurz am Set. Wir dürfen den Kleinen ja nicht zum drehen 'zwingen'. Die Mutter ist immer da und ihr macht das, glaube ich, auch Spaß", verrät die gebürtige Hamburgerin. Außerdem haben die Soapies, in den Szenen, in denen das Gesicht von Vanessas und Lars' Sohn nicht zu sehen ist, nicht Nick, sondern lediglich ein Dummy im Arm.

RTL/ Julia Feldhagen Julia Augustin und Lars Korten bei "10 Jahre 'Alles was zählt'"

RTL / Kai Schulz Christoph, Vanessa und Baby Henry

Facebook/ Julia Augustin Julia und Lars, AWZ-Schauspieler



