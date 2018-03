Kylie Jenner (19) überrascht die Welt. Die jüngste Jenner-Schwester reitet derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Sie ist schon lange aus dem Schatten ihrer Schwestern getreten und selbst zum Star geworden. Auf Instagram hat sie zum Beispiel bereits 10 Millionen Abonnenten mehr als ihre Modelschwester Kendall Jenner (21). Veröffentlicht sie jetzt etwa ein eigenes Sextape, um auch noch Social-Media-Oberhaupt Kim Kardashian (36) hinter sich zu lassen?

Kylie veröffentlichte jetzt auf der Videoplattform Vimeo ein superheißes Video. Sie bezeichnet den Clip als "kleines Überraschungs-Geschenk für die Welt". In dem rund dreiminütigen Filmchen zeigt sich sich leicht- bis nicht bekleidet zur sanften Musik der Sängerin Niia. Auch Rapperfreund Tyga (27) taucht auf und wird zärtlich von ihr geküsst. Ist das etwas die Vorstufe zu einem eigenen Sextape? Sie zeigt sich nämlich immer öfter in knappen Outfits und sexy Posen. Geht sie nach dem aktuellen Video also noch einen Schritt weiter? Halbschwester Kim Kardashian erlebte nach der Veröffentlichung ihres Streifens im Jahr 2007 schließlich einen absoluten Karriere-Turbo.

Im Kardashian-Jenner-Klan ist in den sozialen Netzwerken keine so aktiv wie Kylie. Ihre regelmäßigen Instagram- und Snapchat-Beiträge zahlten sich aus. Die Freundin von Rapper Tyga hat Millionen Fans und wurde unter anderem mit ihrer eigenen Kosmetikreihe stinkreich.

Kylie Jenner / Instagram Kylie Jenner, Unternehmerin

Snapchat / Kylie Jenner Kylie Jenner und Kim Kardashian bei einem Face-Swap

Kylie Jenner / Instagram Kylie Jenner, Dezember 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de