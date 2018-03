Und sie shakt wieder: Love Randalin ist mit ihrem Riesenhintern schon eine kleine Netzberühmtheit. Ihre 1,5 Meter Po-Umfang kommen von einer Gewichtsverteilungsstörung. Doch von dieser Erkrankung lässt sie sich nicht aufhalten, schlägt stattdessen Profit aus ihren XXXL-Kurven. Nun läutet das Internetphänomen mit ihrem Hintern noch einmal richtig das neue Jahr ein.

Love Randalin schüttelt ihre Hüften, wackelt mit ihren Brüsten und twerkt ihren Mega-Po. Kurz vor Silvester lässt sie es also nochmal so richtig krachen. Gegen diese Hammer-Show können Miley Cyrus (24), Rihanna (28) und Co. wohl einpacken. Einen derartigen Start ins neue Jahr können sich wohl auch die vielen Fans unter ihren 527.000 Followern auf Instagram gut mit ihr vorstellen. Ihre Anhänger sind nämlich richtig begeistert von der Performance.

Natürlich macht die Plussize-Beauty mit ihren Posts auch wieder Mut. Auf Haterkommentare pfeift Love Randalin. Sie steht zu ihrem Körper und fühlt sich sichtlich wohl.

Seht im Video, welche anderen Netzphänomene es 2016 noch in eure Herzen geschafft haben.

Instagram / lov.randalin Love Randalin

Twitter/Love.Randalin Love Randalin

Instagram / love.randalin Love Randalin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de