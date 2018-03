Der Tod eines Familienmitglieds schweißt viele Familien noch enger zusammen. Nicht so im Fall von Saskia Atzerodts (24) Bruder Nico. Nachdem der im Alter von 26 Jahren verstorben ist, kommt es zum endgültigen Bruch zwischen der ehemaligen Bachelor-Kandidatin und dem Rest ihrer Familie. Ihr leiblicher Vater sagt jetzt sogar: Mit meiner Tochter möchte ich nie wieder etwas zu tun haben!

Saskia soll Nicos Tod vor seinen Freunden, dem gemeinsamen Vater Klaus Hartmann und Bruder Jean-Pierre verheimlicht haben. Auch ihr Verhalten nur wenige Tage nach dem furchtbaren Verlust ist für Vater Klaus nicht nachvollziehbar. Sie behauptet, durch ein Medium mit ihrem Bruder gesprochen zu haben. "Das ist wider den normalen Menschenverstand. Diese falsche Trauer, das ist einfach nur, um das eigene Image aufzubauen", klagt er an. Er kann das Verhalten seiner Tochter nicht verzeihen. Für ihn existiert Saskia nicht mehr. Seine harte Ansage: "Sollte da so was Ähnliches passieren bei ihr, werde ich keine Träne nachweinen."

Klaus Hartmann trennt sich von Saskias Mutter, als die Geschwister Saskia, Nico und Jean-Pierre im Teenager-Alter sind. Der Kontakt reißt ab. Klaus verzichtet auf das Sorgerecht, was er heute bereut. Denn seine Söhne rutschen ins kriminelle Milieu ab. Nachdem ihn beide Jungs um Hilfe bitten, versucht die Familie, zarte Bande zu knüpfen. Jean-Pierre hat heute ein inniges Verhältnis zu seinem Vater. Missverständnisse und Streitereien führen aber dazu, dass Klaus zu Nico gegen Ende seines Lebens keinen Kontakt hat. Als der junge Mann stirbt, bricht das Herz seines Vaters, der immer auf eine zweite Chance gehofft hat, die Beziehung zu seinem jüngeren Sohn wieder herzustellen. Nun hat er nicht nur seinen Sohn, sondern auch seine Tochter verloren.

Im Video unten könnt ihr euch noch mal ansehen, was ihr Bruder Jean-Pierre über die On-Off-Freundin von Nico Schwanz (38) zu sagen hat.

Klaus Hartmann Nico, verstorbener Bruder von Saskia Atzerodt

Instagram / saskia_atzerodt_playmate Saskia Atzerodt und Bruder Nico

Klaus Hartmann Nico Atzerodt als kleiner Junge



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de