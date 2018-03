Sie ist eine wirklich bezaubernde Schwangere! Alessandra Meyer-Wölden (33) genießt gerade ihr Leben mit XXL-Babybauch. Sie ist nach bereits drei gesunden Kindern wieder schwanger – und erwartet tatsächlich zum zweiten Mal Zwillinge! Entsprechend wohlgerundet ist Alessandras Kugel auch schon und die verpackt die Blondine leidenschaftlich gerne mit wunderschönen Styles. Ihre Fans sind begeistert.

Wer Alessandras Instagram-Account folgt, darf sich alle paar Tage über ein neues stylisches Schwanger-Bild freuen. Die Follower der 33-Jährigen danken es ihr mit tollen Komplimenten in den Kommentaren. "Wunderschöne werdende Mama!", "Hammer Schuhe", "Du bist so hübsch" oder "Eingemuckelt in Leo....hübsch wie immer" sind nur einige der begeisterten Nachrichten, mit denen Alessandras Social-Media-Profil derzeit überhäuft wird.

Alessandra Meyer-Wölden scheint sich in ihrer zweiten Zwillingsschwangerschaft wirklich pudelwohl zu fühlen. Dank ihres rigorosen Sportprogramms nimmt sie offenbar nur am Bauch zu und kann sich deshalb nicht nur weiterhin super modisch, sondern auch sexy präsentieren. Im Mini-Kleid vor dem Weihnachtsbaum, schick in High Heels an Silvester oder einfach auch mal witzig im Tarn-Look – Alessandra ist die perfekte Schwanger-Fashionista!

Wie Alessandra auf die erneute Zwillingsnachricht reagierte, erfahrt ihr im Clip:

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden im Jahr 2016

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden 2017

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden, Designerin

Welcher Schwanger-Look von Alessandra gefiel euch am besten? 151 Stimmen 65 Der sexy Weihnachtsengel 59 Die schicke Silvester-Diva 27 Der witzige Tarn-Look



