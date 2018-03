In den sozialen Netzwerken gibt es so einige User, die durch ihre Auftritte polarisieren. Einer davon ist US-Amerikaner Dan Bilzerian. Bei dem Millionär fließt das Geld in Strömen – und er investiert es in schicke Yachten, heiße Karren und Privatjets. Auch sexy Ladys fehlen nie an seiner Seite. Sein Lifestyle ruft viele Neider hervor – und für die hat Dan jetzt eine ganz spezielle Ansage.

Von Hatern hält Dan Bilzerian gar nichts. Deshalb lässt er seinem Unmut über Neider und Co. jetzt auf Facebook freien Lauf. "Wenn du es hasst, wie gut es mir geht, wird 2017 ein weiteres scheiß Jahr für dich sein!", poltert der schwerreiche Ami. Dazu postet er einen zusammengeschnittenen Clip, der seine besten Momente aus dem vergangenen Jahr zeigt. Und die haben es in sich: Es wimmelt vor barbusigen Schönheiten, Autos, Booten, Protz-Momenten und sogar Waffen.

Klar, von Dans Luxus-Leben kann man halten, was man will. Doch kann der Millionär mit seiner Kohle nicht machen, was er will? Was denkt ihr? Ist Dans harte Ansage gerechtfertigt? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Getty Images Dan Bilzerian

Instagram/Dan Bilzerian Dan Bilzerian, bekannt als Skandal-Millionär

Instagram / danbilzerian Dan Bilzerian mit seiner Party-Crowd

Findet ihr Dan Bilzerians Ansage gerechtfertigt? 295 Stimmen 214 Ja. Er hat doch recht, die neidischen Leute sollen sich um ihr eigenes Leben kümmern. 81 Nein, das ist wirklich zu fies. Er gibt auch viel zu sehr an mit seinem Reichtum!



