Der Countdown läuft! In wenigen Tagen wagen zwölf furchtlose Kandidaten das Experiment "Dschungelcamp". Zwischen Ekelprüfungen und Lagerfeuer-Lästereien werden die mutigen Promis alles versuchen, um die Gunst des Zuschauers für sich zu gewinnen. Auch Alexander "Honey" Keen (34) möchte die Dschungel-Krone mit nach Hause nehmen und nimmt seine Mit-Camper schon einmal ganz genau unter die Lupe. Besonders Model Gina-Lisa Lohfink (30) könnte seiner Meinung nach eine harte Konkurrenz für ihn werden.

Im Interview mit Promiflash verrät der 34-Jährige, warum Gina-Lisa die Sympathien der RTL-Zuschauer schon jetzt für sich gewonnen haben könnte. "Es gibt ganz viele Faktoren, die da mit reinspielen. [...] Und den Mitleidsbonus gibt es sicherlich, auf jeden Fall. Weil das natürlich auch schlimm ist, was da passiert ist", sagt Alexander. Er glaubt, dass die Brünette aufgrund des Sextape-Skandals im vergangenen Jahr einen klaren Vorteil im Camp haben könnte. Ob dieser Tiefpunkt im Leben der 30-Jährigen wirklich einen positiven Einfluss auf ihre Zeit im australischen Busch haben wird?

Camp-Therapeut "Honey" könnte das zumindest nachvollziehen. "Das ist ja auch okay so, weil so ist ja nun mal ihr Leben verlaufen und es wird dann auch sicherlich sehr sehr spannend." Klingt, als würde das Männermodel das Ganze genauestens im Blick behalten.

