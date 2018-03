Hanka Rackwitz hat es nicht leicht im Dschungelcamp, die TV-Maklerin spricht offen über ihre Zwänge, aber auch alles andere, was ihr den lieben langen Tag so in den Sinn kommt. Die Geduldsfäden von einigen ihrer prominenten Zeltlagerkollegen drohen damit so langsam aber sicher zu reißen – unfair, wie Sophia Wollersheim (29) findet. Auf Facebook nimmt die ehemalige IBES-Kandidatin das Busch-Sorgenkind in Schutz!

Hanka fürchtet Bakterien und schlechte Auren und meidet somit auch Berührungen anderer Menschen – eine Angst, die sie auch mit ins Dschungelcamp genommen hat und die sich dort besonders ausprägt. Ihren Mitbewohnern entgeht das natürlich nicht, genauso wenig wie ihr unersättliches Redebedürfnis. Einem Jens Büchner (47) geht sowas ganz schön auf den Geist und auch "Miss Kontenance" Kader Loth (44) droht eben jene immer mal zu verlieren – das zumindest verraten ihre Augen.

Die Schwachen sollten aber nicht noch mehr leiden - so denkt zumindest Sophia Wollersheim, die sich als amtierende Vize-Dschungelkönigin offenbar zu Höherem berufen fühlt. Auf Facebook setzt sich die Zweitplatzierte von 2016 jetzt ritterlich für Hanka ein und schreibt: "Sie hat ein liebes Wesen und arbeitet ganz stark an sich. Es ist traurig, dass die Camper sie nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Empathie behandeln! Ich drücke ihr ganz besonders die Daumen und finde es schön, dass sie sich an kleinen Dingen im Leben so erfreuen kann." La Wollersheim hat das verträumte Dschungelkind ganz besonders ins Herz geschlossen und fordert weiter, sich ein Beispiel an Hankas Mut zu nehmen. Ob deren Camp-Kumpane bei Reis, Bohnen und Zickenzoff aber langfristig Milde walten lassen, müssen die nächsten Tage zeigen.

Seit der Teamzusammenlegung lebt Model Gina-Lisa Lohfink (30) nicht nur mit ihrem Ex Marc Terenzi (38) unter einem Dschungeldach, sondern auch mit ihrem besten Freund Florian Wess (36). Was Hanka im Vorfeld zu dieser Konstellation zu sagen hatte, erfahrt ihr im Videoclip.

RTL / Stefan Menne Hanka Rackwitz im Camp "Snake Rock"

Klaus Werner / Future Image / Actionpress Sophia Wollersheim im Madame Tussauds Berlin 2016

RTL / Stefan Menne Sophia Wollersheim im Dschungelcamp 2016



