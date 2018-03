Am Mittwoch wurden bereits zum 43. Mal die People's Choice Awards in Los Angeles verliehen. Unter den glücklichen Preisträgerinnen waren auch Jennifer Lopez (47) und Blake Lively (29). Und einen Award hätten sie auch für ihre Outfits verdient – die beiden Beautys setzten auf einen sexy Glamour-Look. Bei anderen Stars ging das Styling am Abend aber eher schief...

Jennifer und Blake konnten mit der unschlagbaren Kombi aus edlem Schwarz, etwas Transparenz und glamourösem Glitter einfach nichts falsch machen. Beide setzten auf völlig unterschiedliche Schnitte – und beide legten einen umwerfenden Auftritt hin. J.Los Dress war total körperbetont, Blakes Kleid megakurz und mit trendigen Fransen versehen. Der Abend hatte allerdings auch den einen oder anderen Outfit-Fail zu bieten. Gwen Stefanis (47) Rüschen-Entwurf mit Netzstrumpfhose war, milde gesagt, ziemlich gewagt. Und Schauspielerin Jamie Chung (33) sah beinahe so aus, als hätte sie sich eine Gardine oder die Häkeldecke ihrer Großmutter umgehangen. Die Girlband Fifth Harmony schockte dann im Lack- und Leder-Look.

Auch wenn beide wunderschön aussahen: Hat euch Jennifers oder Blakes Kleid besser gefallen? Stimmt in unserer Umfrage darüber ab!

Christopher Polk/Getty Images for People's Choice Awards Gwen Stefani bei den 43. People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Jamie Chung bei den 43. People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

Kevork Djansezian/Getty Images Fifth Harmony bei den 43. People's Choice Awards 2017 in Los Angeles

J.Lo oder Blake: Welches Kleid hat euch besser gefallen? 198 Stimmen 89 Jennifer sah unschlagbar gut aus! 109 Ich finde, Blake hat die bessere Wahl getroffen!



