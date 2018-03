Bye, bye Grumpy Cat – jetzt kommt Smoothie! Die rote Britisch Langhaarkatze aus den Niederlanden ist der neue Internet-Hit. Ihre Fans sind sich sicher: Smoothie ist die schönste Katze der Welt!

Mit ihren smaragdgrünen Augen und ihrer majestätischen Löwenmähne wickelt Smoothie auf Instagram gerade so manchen Katzenliebhaber um den Finger. Ihr Besitzer, der Niederländer Arvid van Boekel, weiß genau, wie er sein Haustier in Szene setzen muss, um die Follower von Smoothies Account zu beglücken. Die flauschige Katze ist aber auch fotogener als so manches Topmodel. Bereits mehr als 790.000 Fans folgen den Abenteuern des Stubentigers via Instagram.

Obwohl Smoothie schon megaberühmt ist, bleibt sie ganz bodenständig: Sie ist Fan von Game of Thrones und schaut gerne Netflix mit Katzenfreundin Milkshake. Na gut, eine standesgemäße Unterkunft gönnt sich die kleine Berühmtheit und nächtigt in einem kleinen Papp-Kreml. Wer kann es der Schönheit verübeln... Mehr spannende Neuigkeiten aus dem Netz gibt es im Clip.

Instagram / smoothiethecat Smoothie the Cat, Instagram-Star

Instagram / smoothiethecat Smoothie und Milkshake, Internet-Hits

Instagram / smoothiethecat Smoothie in einer Pappversion des Kremls



