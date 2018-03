Sie ist die Skandalnudel von YouTube-Deutschland: Katja Krasavice (20) unterhält mit ihrem erotisch angehauchten Content Hunderttausende Fans. Ob schlüpfrige Real-Life-Stories oder sexy Challenges mit ihrer BFF Lucy Cat – Katja ist kein Thema zu heiß! Doch mit ihrer letzten, obszönen Aktion toppt sie all ihre bisherigen Videos!

Krass: Katja zweckentfremdete den Duschschaum der YouTube-Queen Bibi Heinicke (23) – zum Masturbieren! Auf ihrem YouTube-Channel verrät sie, wie sich dieser ganz spezielle Soloritt angefühlt hat. "Ich fand das sehr, sehr angenehm. Ich hab das Produkt noch nie benutzt, wie es eigentlich benutzt werden sollte, von den normalen Menschen. Ich hab es nur sexuell benutzt. Und ich muss sagen 1A, Daumen hoch dafür", lobt sie amüsiert Bibis Beauty-Artikel. Katjas intimer Sex-Talk kommt gut an – dafür gibt es stolze 50.000 positive Bewertungen! Doch wie kam es eigentlich zu dieser absurden Idee?

Auf Snapchat startete die offenherzige Blondine einen Aufruf an ihre Fans: Dort konnte fröhlich vorgeschlagen werden, mit welchen Gegenstand sich Katja selbst beglücken sollte. Unter den zahlreichen Empfehlungen waren kuriose Dinge, wie ein Playstation-Controller oder sogar ein Eis am Stiel! Doch Katja entschied sich für Bibis Duschschaum – und bereut es offenbar ganz und gar nicht. Bibi selbst wird über diese Art der Werbung sicherlich nicht so begeistert sein.

Auf den deutschen Rapper KC Rebell (29) hat Katja ein Auge geworfen. Doch was sagt der eigentlich zu dem Sex-Angebot der Leipzigerin?

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch YouTube-Star Katja Krasavice mit BFF Lucy Cat

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTube-Erotiksternchen

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin

Was sagt ihr zu Katja Krasavices Duschschaum-Aktion? 802 Stimmen 115 Total cool! Das ist einfach typisch Katja! 687 Wie unnötig! So etwas gehört nicht auf YouTube!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de