Na, das sind doch wirklich schöne Aussichten! Der Hafen auf der griechischen Insel Mykonos ist aber auch malerisch. Vor allem wenn ein hübsches durchtrainiertes Model ihn als Outdoor-Fitness-Center benutzt – halbnackt versteht sich!

Das bestätigt ein Clip, den Ex-GNTM-Kandidatin Lisa G. (20) jetzt auf Instagram hochlud. Zwar ist das Video schon ein wenig älter, dafür aber nicht weniger ansehnlich. Zu sehen ist die Blondine darin nämlich beim Stählen ihres schönsten Markenzeichens – ihres Hinterteils. Das ist das Resultat harten Trainings, und nicht, wie viele lange Zeit vermuteten, das Werk eines begabten Beauty-Docs.

"Ich muss euch sagen: Mein Arsch ist echt. Leute, was denkt ihr denn? Da ist nichts gemacht, kein Silikon, nichts gespritzt. Der ist komplett echt. Das Geheimnis ist einfach Training. Das Einzige, was bei mir operiert ist, sind meine Brüste und dazu stehe ich", erklärte Lisa vor ein paar Monaten. Und wie der wohlgeformte Pops in Action – und vor allem im String-Bikini – aussieht, erfahrt ihr im Video.

Instagram / lisa__official Lisa G., Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / lisa__official Lisa G., Model

Instagram/ lisa__official Lisa G.



