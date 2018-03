Dieses Schwein bricht alle Rekorde! "Esther the Wonder Pig" alias "Esther das Wunderschwein" ist nicht nur dick, sondern auch dick im Social-Media-Geschäft. Die 300-Kilo-Sau sprengt also nicht nur alle Ausmaße eines normalen Haustiers, sondern mit über 1.000.000 Followern auch den eigenen Facebook-Account. Dabei ist die Geschichte von Esther genauso kurios wie süß!

Derek Walter und Steve Jenkins aus Toronto, die Besitzer des riesigen Schweins, bekamen Esther nämlich bereits als Ferkel. Damals hieß es noch, es handele sich um ein kleines Hausschweinchen. Mehr als 30 Kilogramm sollte sie eigentlich nie wiegen. Der erste Besuch beim Tierarzt überraschte die beiden dann aber: "Er bemerkte den abgeschnittenen Schwanz und sagte, das wäre ein deutliches Zeichen, dass es sich um ein Mastschwein handelt, nicht um ein Haustier." Trotzdem geben die beiden ihre Esther nicht mehr her.

Derek und Steve haben wegen Esther sogar aufgehört Fleisch zu essen und schwärmen: "Wir haben uns in ein Schwein verliebt, welches unser Leben verändert hat." Hättet ihr genauso gehandelt und Esther als Ferkel behalten? Stimmt ab!

Facebook / Esther the Wonder Pig Esther the Wonder Pig, Schwein aus Toronto

Facebook / Esther the Wonder Pig Esther the Wonder Pig als Ferkel

Facebook / Esther the Wonder Pig Esther the Wonder Pig, Schwein aus Toronto

Hättet ihr Esther als Ferkel wieder abgegeben? 173 Stimmen 52 Ja, wenn ich gewusst hätte, dass es so riesig wird! 121 Nein, bis dahin wäre es mir zu sehr ans Herz gewachsen.



