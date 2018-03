Ärger im Hause Kardashian? Dass sich die Familienmitglieder rund um It-Girl und Reality-Sternchen Kim (36) immer mal wieder (auf ganz natürliche Art und Weise) in den Haaren haben, beweisen Aufnahmen und Infos aus ihrer Show Keeping up with the Kardashians. Die fünf Schwestern haben es aber auch nicht leicht – und so werden gerne die Krallen ausgefahren. Wie sehr Kim eskalieren kann, beweist ein neues Snapchat-Video. Nehmt euch in Acht Khloe (32) und Kourtney (37)...

Eigentlich wollten die drei lediglich eine gemeinsame Trainingsstunde in Kims Garage abhalten, doch dann gab es urplötzlich Verzögerungen. Zu viel für Kim, sie ließ ihre Fans an ihrer schlechten Laune teilhaben: "Ernsthaft Khloe und Kourtney? Fu** you, das ist so unhöflich. Ich sitze seit einer halben Stunde in meiner Garage und warte auf den Trainer. Ich habe auch ein Leben...", fluchte sie in einem ihrer Snapchat-Clips. Der ist dank ihres Hasenfilters aber wohl nicht ganz ernst zu nehmen.

Und auch Kourtney, die laut des Trainers Schuld an der Verspätung war, schien die ganze Situation eher belustigend zu finden. In späteren Clips war sie immer wieder lachend zu hören, während Kim noch immer ihrem Ärger Luft machte. Na, wenn das mal keine Retourkutsche gibt. So wie man Kim kennt, lässt sie diese kleinen Sticheleien ganz und gar nicht auf sich sitzen...

Ethan Miller / Getty Images Khloe, Kim und Kourtney Kardashian im Tao Nightclub in Las Vegas

Dave Kotinsky / Getty Images Kim Kardashian mit ihren Schwestern Kourtney und Khloe

Frederick M. Brown / Getty Images Khloe, Kourtney und Kim Kardashian bei der 22nd Annual Elton John AIDS Foundation's Oscar Viewing Pa



