Jennifer Lopez (47), Kim Kardashian (36) und Co. nehmt euch in Acht, hier kommt die Katze! Daniela Katzenberger (30) ist seit Monaten mächtig am Abspecken. Ihr Ergebnis präsentiert die Kultblondine immer wieder auf ihren Social-Media-Kanälen. Doch diese Selfie-Dokumentation war so nicht geplant.

Vor dem Spiegel verrenkt sich die 30-Jährige ordentlich. Grund für das ungewohnte Posieren: Daniela möchte ihren Fans ihre trainierte Kehrseite präsentieren. Was die Mama von Sophia (1) allerdings nicht bemerkt: Ihr Göttergatte Lucas (49) hält ihre Selfie-Show per Handykamera fest. Auf Facebook veröffentlicht der Musiker jetzt den kurzen Clip und schreibt: "So legt man sich für ein gutes Foto ins Zeug. Auf ihrer Facebook-Seite präsentiert die Wahl-Mallorquinerin dann das Ergebnis ihres Shoots und schreibt scherzhaft: "Hab' gestern ein bisschen Beine und Popo trainiert. Fühle mich wie Jennifer Lopez. Spaß! Mir tut alles weh!"

Danielas strenger Diät- und Fitnessplan zahlt sich auf alle Fälle aus. Ihre Fans zeigen sich total begeistert von ihren Kurven. Was meint denn ihr? Bekommen J.Los Rundungen bald ernsthafte Konkurrenz von dem deutschen Reality-Star? Stimmt am Ende des Artikels in der angehängten Umfrage darüber ab.

Gerne und oft teilen Daniela und Lucas ihr Privatleben mit der Öffentlichkeit. Doch auch sie haben ihre Grenzen. Wo diese liegen, erfahrt ihr hier:

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger beim Sport

Sascha Steinbach Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram/ Loren Ridinger Jennifer Lopez

