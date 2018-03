Andere Schwangere verharren mit Chips im Haar bewegungslos auf der Couch – nicht Alessandra Meyer-Wölden (33)! Seit Wochen beweist die Schmuckdesignerin sich und ihren Anhängern, dass sie auch schwanger fit wie ein Turnschuh ist. Jetzt zeigte Alessandra ihren Bewunderern, dass nicht nur Work-Outs im Studio drin sind, sondern tatsächlich ganze Tanzeinlagen.

Im vergangenen Jahr nahm Alessandra an Let's Dance teil und entdeckte so ihre Leidenschaft fürs Tanzen. Kein Wunder also, dass sie ihren kleinen Zwillingen schon einmal einen Vorgeschmack auf Tänze mit Mama bieten möchte. In dem Video, das Alessandra auf Instagram postete, bewegt sie sich gekonnt während eines Zumba-Kurses. "Vergesse niemals jeden Moment zu genießen und Spaß zu haben", schreibt die Schmuckdesignerin zu dem motivierenden Clip. Ihre Fans sind begeistert von der Schwangeren und kommentieren: "Ich glaube, du bist die schönste Schwangere, die ich je gesehen habe" und "Respekt, du scheinst deine Schwangerschaft zu genießen".

Alessandra ist zum dritten Mal schwanger, zum zweiten Mal mit Zwillingen. Mit ihrem Exmann Oliver Pocher (38) hat sie bereits eine siebenjährige Tochter und Zwillingsjungen im Alter von fünf Jahren. Über ihren neuen Partner spricht sie in der Öffentlichkeit nicht

Im Clip seht ihr, welche Umstands-Styles die schwangere Alessandra rockt.

Instagram / ameyerw Alessandra Meyer-Wölden

Facebook / Alessandra Meyer-Wölden Alessandra Meyer-Wölden in New York

Alessandra Meyer-Wölden/Instagram Alessandra Meyer-Wölden



