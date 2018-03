Kein Bock auf Blümchensex? Seit über einem Jahr sind Ex-GNTM-Sternchen Nathalie Volk (20) und ihr Liebster Frank Otto (59) ein Paar. Auf Langweile im Schlafzimmer haben die beiden Turteltauben allerdings so gar keine Lust! Wie sie für genügend Abwechslung sorgen, haben sie Promiflash verraten!

Über 12 Monate turteln Nathalie und Frank jetzt schon privat und auf den roten Teppichen. Damit es aber auch hinter verschlossenen Türen spannend bleibt, greifen die beiden zu pikanten Mitteln. "Wir besitzen Sexspielzeug. Alles, was uns gut tut, das machen wir", gestand Nathalie ganz offen bei der Europa-Premiere von Fifty Shades of Grey 2 in Hamburg gegenüber Promiflash. Nichts scheint für das Paar schlimmer als ein eintöniges Liebesleben! "Langeweile würden wir jetzt auch nicht mögen und Routine-Sex ist auch nicht erfrischend. Insofern da ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, ich denke, das geht jedem ein bisschen so", fügte Frank hinzu.

Nathalie hat auch ganz klare Grenzen, was die Kreativität im Schlafzimmer angeht: Peitschen sind ein absolutes No-Go für die hübsche Brünette. "Ich mag es nicht, wenn man mich dominiert, weil ich möchte, dass der Mann für mich gute Dinge tut, dass ich mich gut fühle und nicht verprügelt werde", stellte sie klar. Solche Dinge genießt das Paar offenbar lieber auf der Leinwand wie in "Fifty Shades of Grey 2".

Was Frank an seiner Liebsten besonders zum Anbeißen findet, erfahrt ihr im Video:

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Nathalie Volk und Frank Otto in Hamburg

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk beim Hamburger Presseball 2017

Augustin, Christian / ActionPress Frank Otto und Nathalie Volk bei der Europa-Premiere von "Fifty Shades of Grey 2" in Hamburg



