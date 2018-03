Die Shades of Grey-Bestseller sorgten bei Erscheinen wohl für so manch heiße Nacht bei den Leserinnen und Lesern. Und die Verfilmungen der Erotik-Romane heizen die Fantasie ebenfalls ziemlich an – dem können sich auch die Promis nicht entziehen.

Bei der Prelinale verriet Zweifach-Mama Oksana Kolenitchenko (29) im Interview mit Promiflash, dass sie sich den ersten Teil noch mit ihren Freundinnen angesehen hat. Doch für die Fortsetzung plant sie etwas ganz Besonderes: "Ich freue mich diesmal, dass ich ihn mit meinem Mann angucke. Weil der ist ja schon sehr sexy. Gibt schon einen guten Grund, den mit seinem Mann anzugucken. Gerade am Valentinstag." Die Karten für den 14. Februar sind schon bestellt, und auch das Nachspiel mit ihrem Daniel ist längst geplant.

"Wir beide im Kino, dann noch so ein schöner Film. Vielleicht noch ein Gläschen Champagner, und dann haben wir genug Zeit, danach alles auszuprobieren, was wir gesehen haben", sinniert Oksana weiter. Babyfrei und Spaß dabei. Da können Christian Grey (Jamie Dornan, 34) und Anastasia Steele (Dakota Johnson, 27) sich ja warm anziehen...

Instagram / fashionmamaberlin Oksana Kolenitchenko und ihre Familie

Frederic / Future Image / ActionPress Oksana und Daniel Kolenitchenko bei der "THE ONE"-Premiere in Berlin

Instagram / fashionmamaberlin Oksana Kolenitchenko mit Ehemann Daniel, Sohn Milan und Tochter Arielle



