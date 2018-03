Die zwölfte Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel steht in den Startlöchern: Auch in diesem Jahr versucht der attraktive Nachwuchs, Heidi Klum (43) von sich zu überzeugen – Tussiterror ist vorprogrammiert! Fitness-Ass André Merzdorf kennt sich mit GNTM aus: Seine Ex Lisa (20) war selbst Kandidatin, auch in der neuen Staffel ist eine gute Freundin von ihm vertreten. Ihr Name: Neele Bronst. Ob André denkt, dass die Model-Anwärterin zur Oberzicke mutiert, hat er Promiflash verraten!

Zickenkrieg wird es mit Sicherheit geben, da ist sich André sicher. Aber seine Freundin Neele gehört offenbar nicht zu der Sorte Mädchen, die gerne auf Konfrontation geht: "Neele ist sehr friedvoll, wie ich sie kennengelernt habe. Auch im Umgang mit Mädels. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da von ihrer Seite aus viel Zickenkrieg gibt, aber wir werden ja sehen", erzählte der durchtrainierte Single im Interview mit Promiflash. Ob das aber so bleibt, wenn die 21-Jährige auf ihre Konkurrentinnen trifft?

Was den Umgang mit Medien angeht, ist Neele auf jeden Fall schon ein echter Profi. Sie betreibt nicht nur erfolgreich einen Lifestyle-Blog, sondern startet auch noch auf Instagram und YouTube durch! André ist überzeugt davon, dass sich seine gute Freundin genau deswegen in der Show durchsetzen wird und spricht ihr Mut zu: "Ich denke, dass du sehr, sehr weit kommen wirst, wenn du dir selber treu bleibst!" Ob Neele auch Modelmama Heidi überzeugen kann, erfahrt ihr ab Donnerstag um 20.15 Uhr auf ProSieben.

Ex-GNTM-Kandidatin Lisa G. hat es auch ohne Sieg geschafft: Im Video seht ihr, wie sie die aktuellen Miss Germany-Anwärterinnen trainiert!

Instagram / neelejay Neele Jay, GNTM-Kandidatin 2017

Facebook/ André Merzdorf André Merzdorf, YouTuber

Instagram / neelejay Neele Jay, GNTM-Kandidatin 2017

