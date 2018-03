Ist Protzunternehmer Bastian Yotta (40) etwa gar kein Millionär? Die durchtrainierte Frohnatur aus Los Angeles zeigt auf seinen Social-Media-Kanälen gerne, was sie hat: Ob krasse Luxuskarren, heiße Yotta-Girls, viele Dollarscheine oder riesige Muskeln! Doch Pornosternchen Aische Pervers (30) zweifelt daran, dass der selbsternannte "Money Magnet" wirklich so viel Kohle hat!

Auf dem Prelinale-Screening zum Film "Sleepless" in Berlin hat Promiflash Aische getroffen. Und diese ist so gar nicht gut auf Mr. Yotta zu sprechen! Die Nacktschnecke ist sich sicher: Der Protzunternehmer ist ein Fake-Millionär! "Ich habe ja seine Doku gesehen. Ich möchte ja nicht lästern, aber er hat mit Zehndollarscheinen um sich geworfen. Das kann ich jetzt auch. Also da muss man jetzt nicht so viel Geld für haben", lästert die Busenfreundin von Edona James munter über den baldigen Vater am Red Carpet. Was wohl Basti selbst von diesen knallharten Vorwürfen hält?

Den interessiert das bestimmt nur wenig. Basti schwebt nämlich seit wenigen Tagen im absoluten Vaterglück: Mit seiner noch recht unbekannten Freundin Melanie erwartet der ehemalige Frauenheld ein gemeinsames Baby! Und der bevorstehende Nachwuchs ist momentan sicher wichtiger, als alles Geld der Welt.

Basti weiß einfach, wie er seine zahlreichen Follower bei Laune hält. Erst kürzlich überraschte er seine Fans mit diesem witzigen Fake-Anruf:

Instagram / yotta_life Bastian Yotta, Protzunternehmer

Instagram / aischepervers Aische Pervers, Pornosternchen

privat Bastian Yotta mit seiner Ex-Freundin Melanie

Was glaubt ihr: Hat Aische mit ihren Fake-Vorwürfen recht? 461 Stimmen 138 Niemals! So viel Reichtum kann man doch gar nicht faken. 323 Kann schon sein. Vielleicht spielt Basti seinen Followern den Superreichen ja doch nur vor.



