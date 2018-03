Nanu, wer ist denn diese Schönheit an der Seite von Martin Krug? Eigentlich ist der Medienmanager seit Oktober vergangenen Jahres Single. Auf der Veranstaltung Movie Meets Media in Berlin tauchte er jetzt allerdings völlig überraschend in Begleitung auf. Hat sich der Filmproduzent neu verliebt?

Auf Promiflash-Nachfrage, um wen es sich bei der hübschen Unbekannten denn handle, reagierte Martin ausweichend: "Ja, ja, das ist eine Blondine, eine sehr nette Blondine." Mehr wollte der Münchener nicht verraten – zumindest, was sein Red-Carpet-Date anging. Zu einer Äußerung über seinen aktuellen Beziehungsstatus ließ er sich dann aber doch hinreißen: "Ich bin Single, ich habe einen Hund, ich bin glücklich und werde nicht schwul. Ich denke an andere Mädchen, aber ich weiß nicht, an welche."

Martins letzte Beziehung zu Model Julia ging im Herbst 2016 nach drei Jahren in die Brüche. Die Trennung sei einvernehmlich verlaufen, erklärte er damals. Ob der Ex-Mann von Veronica Ferres (51) sein Herz nun neu verschenkt hat?

Getty/ Andreas Rentz Martin Krug, Filmproduzent

WENN Filmproduzent Martin Krug und Model Julia Trainer

Getty Images Martin Krug bei der Bambi-Verleihung 2016



