Vielfalt nur fürs Image? YouTuberin Kim Nala (19) gibt jetzt in einem Video an, dass ihre Teilnahme bei Germany's next Topmodel wegen ihrer Transsexualität vorzeitig endete. Schon beim Schaulaufen vor den Jurymitgliedern Thomas Hayo und Michael Michalsky (49) gab es die Absage. "Wir haben in der Show schon zwei Transsexuelle", habe Michalsky die Entscheidung, als die Kameras aus waren, angeblich begründet.



