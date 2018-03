Auch wenn das Comedy-Trio Y-TITTY seit November 2015 nicht mehr am Start ist, gibt es die Jungs natürlich immer noch. Zwei von ihnen, Phil und TC, wagten sogar schon Ausflüge in die Filmwelt. Im neuesten Streifen der "Bibi & Tina"-Reihe ergatterten gleich beide eine Rolle. YouTube haben sie aber nicht ganz hinter sich gelassen. Dort sind die zwei zusammen mit anderen Comedians im neuen Format #OMG zu sehen. Damit wollen sie es besser machen als Simon Desue (25) und Co. – die bekommen jetzt nämlich ordentlich ihr Fett weg!



