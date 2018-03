Zum Sieg hat es für Sabrina Rosopulo bei Germany's next Topmodel leider nicht gereicht, aber in der Liebe hat die Blondine längst gewonnen. Bei der Modenschau Show Me 2017 in Düsseldorf präsentiert das Model erstmals ihren Boyfriend – Profi-Kicker Giuseppe Leo. Der Hottie ist nun schon über zwei Jahre an der Seite von Sabrina. Im Promiflash-Interview verrät Giuseppe, wie sich die beiden kennengelernt haben. "Das war in einer Bar, mit ihrem Bruder, den ich gut kenne, und ja, dann war sie dabei und dann hat es gefunkelt mehr oder weniger."



