Schlagersängerin Beatrice Egli (28) lässt für ihr neues Video die Hüllen fallen! Sie rekelt sich fast völlig nackt in einem Bett unter freiem Wüstenhimmel, um ihren neuen Song "Federleicht" zu bebildern. Dabei verriet sie doch Promiflash vor drei Jahren, dass nackte Haut in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht ihr Ding ist: "Ich glaube, manchmal ist mehr… ein bisschen mehr an ganz schön sexy. Also, muss ja nicht gleich nackt sein."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de