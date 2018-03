So lässt es sich doch aushalten! Senna (37) ist auf Reisen – und da kommt der Luxus garantiert nicht zu kurz. Schon an Bord des Flugzeugs lässt die ehemalige Monrose-Sängerin sich so richtig verwöhnen. Dabei hält sie ihre Fans per Snapchat auf dem Laufenden. Ob sie sich diesen Jetset-Lifestyle bei Carrie Bradshaw und ihren Freundinnen abgeschaut hat? Diese dekadente Flugreise erinnert nämlich ganz schön an den zweiten Teil von Sex and the City!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de