Keine Lust auf Paparazzi-Fragen? Emily Ratajkowski (25) droht ein Nacktfoto-Skandal à la Emma Watson (26) oder Jennifer Lawrence (26). Die 25-Jährige ist ganz vorne dabei, wenn es um Freizügigkeit geht. Am laufenden Band versorgt das Model seine Follower mit ziemlich nackten Tatsachen. Jetzt schaffte es ein Hacker allerdings in deren iCloud-Account. Nun muss Emily die Veröffentlichung von noch privateren Einblicke fürchten. Am Flughafen in Los Angeles hoffen Paparazzi vergeblich auf ein Statement der Schönheit. Ist es jetzt etwa vorbei mit heißen Schnappschüssen aus dem Hause Ratajkowski?



