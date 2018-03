Das Bilderbuch-Liebesleben von Jay Alvarrez und Alexis Ren (20) hat ein Ende gefunden – und schon beginnt das einstige Instagram-Traumpaar einen Rosenkrieg! Auf Twitter feuerte vor allem Alexis gegen ihren Ex. Er habe sie nur benutzt, um seine eigene Karriere voranzutreiben, schrieb die Netz-Schönheit auf dem Kurznachrichtendienst. Auch einen fiesen Diss gegen das beste Stück des Surferboys konnte sie sich nicht verkneifen: "Er hat übrigens auch einen kleinen Penis." Kurze Zeit später löschte Alexis den Tweet wieder, doch Jay hatte ihn da bereits gesehen. Seine Antwort: Ein Video, in dem er die deutlich sichtbare Beule in seiner Unterhose abfilmt. Seine Model-Ex hat auf den Clip noch nicht reagiert – zumindest nicht im Netz.



