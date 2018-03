An ihr verbrennt man sich ja fast die Finger. Schaut man sich die letzten Auftritte von Ex-Bachelor-Kandidatin Dany Michalski an, fällt eines sofort auf: Sie fühlt sich in ihrem Körper pudelwohl – und wirft sich schon mal gerne in einen heißen Fummel. Auf der Movie meets Media im Rahmen der Berlinale gab das Model Promiflash eine Kostprobe von ihrem Selbstbewusstsein: "Ich feiere so’n bisschen meinen Sex. Ja, definitiv!" Warum sich die Schönheit im Alter von 41 Jahren noch viel hotter fühlt als früher, erfahrt ihr im Clip.



