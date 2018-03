Sex-Skandal um Casey Affleck (41)! Für den Bruder von Ben Affleck (44) könnte es gerade nicht besser laufen: Am Sonntag gewann der Schauspieler den Oscar als "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle im Drama "Manchester By The Sea". Doch das Netz ist jetzt in Aufruhr! Der Grund: Casey soll 2010 in einen Sex-Skandal verwickelt sein. Zwei Frauen warfen dem Hollywoodstar damals vor, dass er sie am Set von "I'm Still Here" sexuell belästigt hat. Zu einem Prozess kam es damals allerdings nie, die Parteien einigten sich außergerichtlich. Aber Caseys Kolleginnen wie Brie Larson (27) haben den Skandal bis heute nicht vergessen. Wie sehr schadet das erneute Gerede der Erfolgswelle des frisch gebackenen Oscar-Preisträgers?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de