Schwingt bald ein Tatort-Bösewicht sein Tanzbein bei Let's Dance? Sein Schauspieltalent beweist der deutsch-türkische Akteur Erdal Yildiz (50) unter anderem in der Kino-Komödie "Kokowääh 2", bei Fack ju Göhte an der Seite von Elyas M'Barek (34) und als kurdischer Clan-Chef im Til Schweiger-"Tatort". Doch auch Sport hat einen hohen Stellenwert in seinem Leben. Wäre da nicht auch RTLs Tanzformat eine Option? "'Let's Dance'? Also ich habe nie darüber nachgedacht, also ich wurde mal angefragt – ehrlich gesagt – aber ich habe Nein gesagt."



