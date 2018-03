Rashed Belhasa hat wohl das erreicht, wovon jeder Teenager träumt: Er ist mit etlichen Stars und Sternchen befreundet. In gewisser Weise ist der 14-Jährige schließlich auch selbst berühmt. Auf Instagram folgen ihm über 300.000 User, auf YouTube hat er über 400.000 Abonnenten. Kein Wunder, dass so viele an dem aufregenden Leben des Millionärs-Sohns teilhaben wollen. Immerhin verbringt er seine Tage und Abende mit Promis wie Rihanna (29), Ronaldo oder Paris Hilton (36).



