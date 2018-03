Happy Birthday, Nadja Abd el Farrag! Das TV-Sternchen wird heute 52 Jahre alt. Und nicht nur beruflich, auch bei ihren Looks hat sich in den vergangenen Jahren viel getan: In den 1990er Jahren trug die Moderatorin gerne figurbetont und zeigte sich mit ihrem damaligen Lebenspartner Dieter Bohlen (63) stets braun gebrannt. Zwei Dinge haben sich allerdings bis heute kein bisschen verändert: Die superschlanke Figur und die strahlend weißen Zähne!



