Am 9. März können sich alle Köln 50667-Fans auf eine spannende Hochzeit freuen: Jan Bremer und seine Holly geben sich endlich das Ja-Wort – eine ziemlich aufregende Sache! So mancher Mann bekommt da plötzlich kalte Füße. Geht es Jan etwa genauso? Im Gespräch mit Promiflash erzählt er jetzt, was kurz vor dem großen Tag in ihm vorgeht.

"Köln 50667" um 18:00 Uhr bei RTL II.



