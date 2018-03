Charlotte McKinney (23) sorgte für eine echte Prom-Überraschung! Am wichtigsten Abend der Highschool-Laufbahn von Samuel Castro erschien sie als dessen Date völlig unerwartet auf der Party. Sie war ehrenamtlich für eine Wohltätigkeitsorganisation als "Überraschung" auf dem Highschool-Ball. Samuel war in Begleitung seiner Freundin Danielle dort. Zusammen rockten alle Drei dann die Tanzfläche, wie das Burger-Model auf ihrem Instagram-Account festgehalten hat. Wenn Samuel so mal nicht der Held des Abends gewesen ist?



