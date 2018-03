Hier tanzt ein Dancing with the Stars-Profi mit seinem größten Stern: Maksim Chmerkovskiy (37) und Söhnchen Shai rocken die Hollywood Hills! Der Profitänzer übt mit der süßen Tanzeinlage ganz nebenbei für die kommende Staffel der US-Version von Let's Dance. Nachdem er den Dancefloor bereits mit Amber Rose (33) und Denise Richards (46) eroberte, ist in diesem Jahr Sängerin Heather Morris (30) an seiner Seite. Zur DWTS-Konkurrenz gehört übrigens niemand Geringeres als Maksims Verlobte Peta Murgatroyd (30) – und die ist drei Monate nach Shais Geburt fit wie nie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de