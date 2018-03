Alles echt an dem russischen Kim Kardashian-Double Anastasia Kvitko (22)? Das Model behauptet felsenfest, dass ihre Mega-Möpse, die Wespentaille und der XXL-Po echt seien. Bisher habe noch kein Beauty-Doc an ihr herumgeschnippelt. Allerdings ist jetzt ein Foto aus Teenager-Zeiten der Kurven-Queen aufgetaucht, das eine ganz andere Sprache spricht. Mit diesem prallen Rundungen kam die Blondine nämlich nicht zur Welt – was für eine Überraschung!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de