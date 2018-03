Megakrass: Diese hübsche Koreanerin sieht aus wie Mitte 20 – aber Sujin Lee ist schon 48 Jahre alt! Auf Instagram begeistert die Zahnärztin ihre Follower mit ihrem superjugendlichen Aussehen. Sie gibt den Usern auf ihren Social-Media-Kanälen Einblick in ihren Alltag als Ärztin und zeigt aber auch, wie sie sich beim Fitness ordentlich anstrengt. Neben Sport hat Sujin Lee allerdings auch noch ein Beauty-Geheimnis: Ab und an hilft sie mit Botox nach, wie spot on news berichtet hat.



