Mit intimen Geständnissen über sein erstes Mal oder seiner überraschende Drogenbeichte sorgte Modedesigner Guido Maria Kretschmer (51) in den letzten Wochen für Schlagzeilen! Schämt sich der stets offene Shopping Queen-Star jetzt für seine ehrlichen Worte? "Ich habe gedacht, als ich so einen Bericht über mein ganzes Leben gemacht habe, dass es auch mal ganz schön ist, das zu tun und ich erzähle immer die Wahrheit [...]. Ich habe nicht einen Tag gedacht: 'Oh Gott, was sagen alle?' Für mich war das kein Problem", gibt er im Interview mit Promiflash zu. Auch von seinen Fans habe er nur positive Rückmeldung erhalten.



